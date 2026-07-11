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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украинский легкоатлет стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Монако

Олег Дорощук завоевал "золото" престижных соревнований по прыжкам в высоту.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Дорощук

Олег Дорощук / © Associated Press

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук, который в марте этого года завоевал "золото" чемпионата мира в помещении, стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

25-летний украинец триумфовал с результатом 2,32 метра. Серебряным призером стал британец Кимани Джек (2,30 м), а "бронзу" выиграл индиец Анил Кушаре (2,26 м).

Для Дорощука это вторая в карьере победа на этапах Бриллиантовой лиги. Впервые Олег триумфовал на этапе в Брюсселе в прошлом году, когда завершил соревнования с результатом 2,25 м.

В то же время украинец продолжил продолжающуюся с 2024 года серию подиумов до девяти стартов — еще ни разу не финишировал за пределами топ-3. Кроме двух золотых медалей на счету украинца "серебро" и четыре "бронзы" на этапах соревнований, и два серебра в финалах Бриллиантовой лиги

Бриллиантовая лига, Монако. Прыжки в высоту (мужчины)

1. Олег Дорощук (Украина) — 2,32 м

2. Кимани Джек (Великобритания) — 2,30 м

3. Анил Кушаре (Индия) — 2,26 м

Ранее сообщалось, что Магучих во второй раз в карьере стала чемпионкой Украины по прыжкам в высоту.

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Дата публикации
Количество просмотров
78
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