Громкое прощание с боксом: Усик выбрал соперника для своего последнего боя

Александр Усик / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который в июне отказался от титулов WBC, WBA и IBF, определил соперника для последнего боя в своей карьере.

По словам директора команды украинского боксера Сергея Лапина, им должен стать другой экс-чемпион мира в хевивейте американец Деонтей Уайлдер.

Он также отметил, что поединок Усик — Уайлдер, вероятнее всего, состоится в США. Дата и место проведения боя пока не определены.

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"Усик уже заявил, что видит Деонтея Уайлдера соперником для своего "последнего танца". Это поединок, который имеет значительный потенциал с точки зрения спорта, СМИ и на международном уровне.

Сейчас эта возможность вызывает значительный интерес, но конкретные договоренности еще не достигнуты. Поединок такого уровня требует не только соответствующих имен. Он также нуждается в соответствующем партнере, соответствующем месте проведения, соответствующей платформе для трансляции и мероприятии соответствующего масштаба", — сказал Лапин для BBC Sport.

Также Лапин сообщил, что Усик ведет переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing.

"Мы ведем прямые переговоры с компанией Zuffa Boxing на самом высоком уровне. На этом этапе никаких соглашений не было подписано. Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для проведения крупного международного турнира.

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Окончательная структура будет определена с учетом лучших интересов поединка, бойцов и общего масштаба проекта", — добавил Лапин.

Отметим, что в конце прошлого года Усик заявил о желании провести бой с Уайлдером, однако переговоры касательно поединка сорвались.

Свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках на профиринге.

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Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира из Украины прокомментировал решение Усика освободить пояса.

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