Украина предложила Польше способ положить конец разногласиям: что известно

Андрей Сибига и Радослав Сикорский / © ТСН

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Украинская сторона разработала и предложила Польше пакет антикризисных мер, чтобы преодолеть напряженность в двусторонних отношениях. Среди инициатив — запуск межведомственных консультаций, встреча историков и привлечение авторитетных религиозных лидеров обеих стран.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам переговоров с главой польского МИД Радославом Сикорским в Варшаве.

Украина предложила Польше антикризисный план — Сибига озвучил подробности

По информации ТСН, встреча продолжалась около часа и проходила на польском языке. Сначала министры 15 минут разговаривали в формате тет-а-тет, после чего к ним присоединились делегации.

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План Киева предусматривает регулярные консультации между министерствами иностранных дел обеих стран и встречу историков, которые в мае 2026 года принимали участие в совместном съезде по Второй мировой войне. Кроме того, Андрей Сибига предложил привлечь к диалогу религиозных лидеров Украины и Польши, чтобы они использовали свой авторитет для улучшения отношений.

Встреча Андрея Сибиги с Радославом Сикорским / © ТСН

Глава украинского МИД подчеркнул, что соседи должны использовать все дипломатические инструменты для разрешения разногласий и не поддаваться эмоциям.

Встреча Андрея Сибиги с Радославом Сикорским / © ТСН

«Время отложить эмоции. Украина ведет экзистенциальную битву при поддержке наших союзников и партнеров. У нас достаточно мудрости, уроков из нашей общей истории, и есть политическая воля покончить с аплодисментами в Москве, которая радуется любому росту напряженности между двумя ближайшими соседями. История не простит нам, если эта возможность будет упущена», — добавил в своем сообщении Андрей Сибига.

На данный момент дипломатический диалог между Киевом и Варшавой продолжается с целью согласования предложенных шагов.

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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона.

В то же время в Польше считают, что законопроект о создании в Украине Национального пантеона является эскалацией конфликта, возникшего между Варшавой и Киевом.

Впоследствии премьер Дональд Туск заявил о позитивных сигналах из Киева, но отметил важность исторической правды для вступления в ЕС.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен привезти в Варшаву предложения, призванные снизить напряжение в польско-украинских отношениях.

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