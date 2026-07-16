Бывший министр экономики Алексей Соболев

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Алексей Соболев покидает пост министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и предположительно перейдет в Офис президента. Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить ему должность заместителя руководителя ОП по вопросам экономике.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве в четверг, 16 июля.

Отметим, что до избрания нового состава Кабинета Министров Соболев является временно исполнителем Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

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Зеленский назвал его «сильным» министром, но у нового премьер-министра Сергея Корецкого есть собственное видение и свои кандидатуры на министерские кресла в новом правительстве.

«Например, министр Соболев, у меня вчера была дискуссия с главой своего офиса, который расправила Буданову, мы хотим, у нас была вакансия, мы хотим его ему предложить. Я еще не поговорил с ним, предложить Соболю должность заместителя по экономике в офисе президента», — сказал он.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовало 289 народных депутатов.

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