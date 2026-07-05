Франция вырвала победу над Парагваем и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Франции / © Associated Press

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Сборная Франции обыграла команду Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол "Ле Блэ" забили во втором тайме — на 70-й минуте встречи Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный за фол Диего Гомеса против Дезире Дуэ в штрафной площадке парагвайцев.

Парагвай — Франция / © Associated Press

Парагвай — Франция / © Associated Press

Парагвай — Франция / © Associated Press

Для Мбаппе это седьмой гол на ЧМ-2026, он догнал форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки турнира.

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Кроме того, Килиан вплотную приблизился к Лионелю в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Теперь Мбаппе имеет 19 голов на Мундиалях, у Месси — 20 мячей.

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сразится с командой Марокко, которая в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

На ЧМ-2026 французы финишировали на первой строчке в квартете I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0).

Сборная Парагвая заняла третье место в группе D, разгромно проиграв США (1:4), одолев Турцию (1:0) и сыграв вничью с Австралией (0:0). В 1/16 финала южноамериканская сборная в серии пенальти сенсационно выбила из турнира Германию (1:1, пен. 4:3).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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