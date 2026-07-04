Возинья признался, что сказал ему Месси после матча 1/16 финала ЧМ-2026

Возинья и Лионель Месси / © Associated Press

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что сказал ему легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборная Кабо-Верде проиграла действующим чемпионам мира в экстра-таймах (2:3) и завершила выступления на Мундиале.

Несмотря на поражение, 40-летний Возинья снова выдал яркий перформанс. Он совершил 8 сейвов, в том числе 5 раз отразив удары Месси.

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"Я подошел к Месси после игры. Он обнял меня и сказал: "Ты отличный. Твой народ должен гордиться тобой". Это было невероятно для меня. Слышать такие слова от кого-то вроде Лео Месси много значит для меня.

Я поблагодарил его и сказал: "Спасибо, Лео. Ты лучший". Затем я спросил, можем ли мы обменяться футболками. Лео сказал, что даст мне ее в туннеле после интервью. Такие моменты навсегда остаются в сердце", — сказал Возинья в комментарии Hindustrian Times.

Добавим, что после матча с аргентинцами Возинья стал самым популярным голкипером мира в Instagram. На его страницу уже подписаны более 20 миллионов человек.

Напомним, Возинья, который в прошлом сезоне играл за "Шавеш" во второй португальской лиге, стал звездой соцсетей после матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Испании (0:0).

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