Не для того, о чем вы подумали: Англии разрешили виагру перед матчем с Мексикой на ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу / © Associated Press

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило игрокам сборной Англии применить виагру перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

Об этом сообщает TalkSport.

Команда "Трех львов" может предпринять такой шаг, чтобы облегчить приспособление к высокогорью в Мехико, где должен состояться поединок.

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Легендарный стадион "Ацтека" расположен на высоте около 2240 метров над уровнем моря, где снижается уровень кислорода, что влияет на выносливость футболистов.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что игрокам невозможно адаптироваться к высокогорью после перелета из Канзас-Сити. Поэтому они могут использовать известный препарат.

Виагра наиболее известна лечением эректильной дисфункции, но первоначально была разработана как средство от высокого кровяного давления. Витамин В расширяет кровеносные сосуды в легких после блокирования ограничивающего фермента, что является критически важным на больших высотах.

Матч Мексика — Англия состоится в понедельник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

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Победитель пары Мексика — Англия в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Бразилия — Норвегия.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Аргентина с голом Месси с трудом дожала Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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