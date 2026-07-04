Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил ряд рекордов после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против команды Кабо-Верде.

Поединок завершился победой "альбиселесте" со счетом 3:2 по итогам экстра-таймов.

В этой встрече Месси открыл счет на 29-й минуте, точно пробив в ближний верхний угол после передачи Лисандро Мартинеса. Благодаря этому 39-летнему нападающему покорилась серия новых/обновленных рекордов.

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Месси обновил собственный рекорд по голам на чемпионатах мира — 20. Ближайшим преследователем является француз Килиан Мбаппе с 18 мячами.

Месси обновил свой рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей — он забил в восьмом матче подряд на ЧМ.

Месси забил в пятом матче плей-офф чемпионатов мира подряд — это произошло впервые с 1966 года, когда начали вести детальную статистику.

Месси обновил свой рекорд по результативным действиям в матчах плей-офф чемпионатов мира — 13 (7+6), он опережает Мбаппе и Пеле (по 11).

Месси стал первым игроком в истории, который забил 7+ мячей на двух разных чемпионатах мира. Гол в ворота Кабо-Верде стал для Лионеля седьмым на ЧМ-2026 — он уже повторил показатель триумфального ЧМ-2022, где взял серебряную бутсу.

Таким образом, Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится с Египтом, который на старте плей-офф в серии пенальти одолел Австралию (1:1, пен. 4:2).

Матч Аргентина — Египет состоится во вторник, 7 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1).

Сборная Кабо-Верде сенсационно финишировала второй в квартете H, сыграв вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что гол Роналду помог Португалии совершить камбэк с Хорватией и выйти в 1/8 финала ЧМ-2026.

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