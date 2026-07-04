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Кровавые удары по украинским городам и визиты "добрых" дронов в Россию: главные новости ночи 4 июля 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 июля 2026 года:
Россия ударила по центру Сум: Зеленский сообщил о погибших, десятках раненых и людях под завалами (фото) Читать дальше –>
В Керчи и других районах оккупированного Крыма прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов и перекрытии Крымского моста Читать далее –>
Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников Читать далее –>
В российском Белгороде после ночной атаки вспыхнули пожары и возникли перебои со светом и водой Читать далее –>
В Запорожье выросло количество пострадавших после ночной атаки РФ: среди раненых — двое подростков (фото) Читать далее –>