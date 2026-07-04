Банкир подменил 45 тысяч долларов игрушечными купюрами с мультипликационными животными — фото

Банкир / © Freepik

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Руководитель одного из отделений банка в Южной Корее похитил более 70 миллионов вон (около 45 тысяч долларов США), подменяя настоящие деньги в хранилище игрушечными купюрами с изображениями мультипликационных животных.

Об этом пишет Oddity Central.

История касается дерзкого руководителя небольшого банковского отделения, решившего скрыть хищение, используя игрушечные деньги, больше напоминавшие реквизит из мультфильма, чем настоящие банкноты.

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Руководитель отделения кредитного союза Saemaul в городе Кенджу провинции Северный Кенсан признался в похищении значительных сумм из хранилища банка. Чтобы скрыть нехватку средств, он заменял настоящие купюры поддельными. В то же время больше внимания общественности привлекли именно банкноты, которые мужчина использовал в своей схеме.

Фотографии и видео игрушечных денег быстро стали вирусными в социальных сетях и вызвали волну шуток и иронических комментариев. На кадрах можно увидеть пародийные копии банкнот номиналом 50 тысяч вон, украшенные изображениями мультипликационных уток, медведей и других животных.

Игрушечные деньги

Несмотря на то, что эти купюры легко отличить от настоящих, руководитель банка, имя которого не разглашается, очевидно, рассчитывал на отсутствие тщательных проверок хранилища. Речь шла о небольшом банковском отделении с минимальным количеством персонала, а менеджер сделал все возможное, чтобы именно он отвечал за ежедневное размещение наличных в хранилище.

Игрушечные деньги

Каждый раз, когда он попадал в хранилище, мужчина забирал часть настоящих банкнот, оставляя игрушечные деньги, которые, по данным следствия, заказал через Интернет. Сколько времени действовала эта схема, пока что неизвестно. В конце концов, один из работников обратил внимание на странное поведение руководителя и сообщил о своих подозрениях руководству, после чего кредитный союз Saemaul инициировал внутреннее расследование.

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Следователям не понадобилось много времени, чтобы установить обстоятельства инцидента. В то же время, по сообщениям местных СМИ, финансовое учреждение не сразу обратилось в правоохранительные органы, решив сначала уладить ситуацию собственными силами.

В пресс-релизе Saemaul сообщила, что менеджера, причастного к хищению, уволили. Также в банке отметили, что он вернул все украденные средства, после чего учреждение считает этот инцидент исчерпанным.

Напомним, после громкого скандала с закупками в «Ощадбанке» сообщили об увольнении чиновника.

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