Трампу подарили эксклюзивное кольцо с алмазами — стоит целое состояние (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Всемирный алмазный центр Антверпена (AWDC) подарил президенту Дональду Трампу эксклюзивное кольцо с 321 природным бриллиантом в честь 250-летия независимости США.

Об этом сообщили в центре.

Кольцо разработал и создал ювелир и алмазный мастер Давид Готлиб. Дизайн украшения вдохновлен чемпионскими кольцами Суперкубка и содержит ссылку на юбилейную дату.

Реклама

Кольцо сделано из 18-каратного золота, кроме 321 натурального бриллианта, он украшен драгоценными камнями.

Кольцо для Трампа

Кольцо также символизирует исторические торговые отношения между двумя странами. На внутренней стороне кольца выгравирована надпись: «Создано в Антверпене для Дональда Джона Трампа».

Представитель Белого дома сообщил AP на условиях анонимности, что кольцо Дональду Трампу еще не передали.

Подарок появился через несколько месяцев после того, как бельгийская алмазная промышленность добилась отмены американских пошлин на импорт бриллиантов.

Реклама

Американское законодательство позволяет президентам самостоятельно решать, является ли подарок личным или принадлежит государству.

Напомним, Дональд Трамп выступил в защиту планов Белого дома принять от Катара роскошный самолет, который будет использоваться в качестве президентского борта Air Force One.

«Они делают нам подарок», — сказал Трамп журналистам.

Представитель Белого дома Каролайн Левитт заявила, что «любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми действующими законами. Администрация президента Трампа стремится к полной прозрачности».

Реклама

Конституция США имеет положение, известное как «клаузула» о вознаграждениях, ограничивающее подарки, которые президенты США могут принимать от иностранных правительств. Его разработали для того, чтобы предотвратить зависимость лидеров от иностранных правительств.

Новости партнеров