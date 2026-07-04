Банкір / © Freepik

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Керівник одного з відділень банку в Південній Кореї викрав понад 70 мільйонів вон (близько 45 тисяч доларів США), підміняючи справжні гроші у сховищі іграшковими купюрами із зображеннями мультиплікаційних тварин.

Про це пише Oddity Central.

Історія стосується зухвалого керівника невеликого банківського відділення, який вирішив приховати розкрадання, використовуючи іграшкові гроші, що більше нагадували реквізит із мультфільму, ніж справжні банкноти.

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Керівник відділення кредитної спілки Saemaul у місті Кьонджу провінції Північний Кьонсан зізнався у викраденні значних сум зі сховища банку. Щоб приховати нестачу коштів, він замінював справжні купюри підробленими. Водночас найбільше уваги громадськості привернули саме банкноти, які чоловік використав у своїй схемі.

Фотографії та відео іграшкових грошей швидко стали вірусними у соціальних мережах і спричинили хвилю жартів та іронічних коментарів. На кадрах можна побачити пародійні копії банкнот номіналом 50 тисяч вон, прикрашені зображеннями мультиплікаційних качок, ведмедів та інших тварин.

Іграшкові гроші

Попри те, що ці купюри було легко відрізнити від справжніх, керівник банку, ім’я якого не розголошується, очевидно, розраховував на відсутність ретельних перевірок сховища. Йшлося про невелике банківське відділення з мінімальною кількістю персоналу, а менеджер зробив усе можливе, щоб саме він відповідав за щоденне розміщення готівки у сховищі.

Іграшкові гроші

Щоразу, коли він потрапляв до сховища, чоловік забирав частину справжніх банкнот, залишаючи натомість іграшкові гроші, які, за даними слідства, замовив через Інтернет. Скільки саме часу діяла ця схема, наразі невідомо. Зрештою один із працівників звернув увагу на дивну поведінку керівника та повідомив про свої підозри керівництву, після чого кредитна спілка Saemaul ініціювала внутрішнє розслідування.

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Слідчим не знадобилося багато часу, щоб встановити обставини інциденту. Водночас, за повідомленнями місцевих ЗМІ, фінансова установа не одразу звернулася до правоохоронних органів, вирішивши спочатку владнати ситуацію власними силами.

У пресрелізі Saemaul повідомила, що менеджера, причетного до розкрадання, звільнили. Також у банку зазначили, що він повернув усі викрадені кошти, після чого установа вважає цей інцидент вичерпаним.

Нагадаємо, після гучного скандалу із закупівлями в «Ощадбанку» повідомили про звільнення посадовця.

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