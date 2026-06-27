Зняття готівки від 1 липня: які ліміти діють в українських банках

Українські банки встановлюють обмеження на зняття готівки з карткових рахунків

Реклама

Від 1 липня для українців продовжують діяти чітко встановлені ліміти на зняття готівкових коштів як всередині країни, так і за кордоном. Ці фінансові обмеження дозволяють уникати масового зняття грошей, забезпечувати рівномірний розподіл купюр між регіонами та підтримувати безперебійну роботу банкоматів.

Про це нагадує Національний банк України.

Загальні правила та ліміти ПриватБанку

Згідно із загальними правилами, з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти до 100 тисяч гривень на день. Це стосується як зняття через касу банківського відділення, так і отримання коштів у банкоматах. Водночас для зручності українців жодних обмежень на безготівкові розрахунки всередині країни не встановлено.

Реклама

Свої внутрішні ліміти детально пояснив ПриватБанк, де через власний банкомат банку можна зняти до 40 тисяч гривень протягом трьох годин. Клієнти інших фінустанов у терміналах цього банку можуть отримати не більше 20 тисяч гривень за одну операцію. За відсутності доступу до банкомата українці також мають змогу знімати до 6 тисяч гривень готівкою прямо на касах супермаркетів та АЗС.

Для гривневих платіжних карток за кордоном діє жорсткіший тижневий ліміт на зняття готівки у розмірі 12,5 тисяч гривень в еквіваленті. З валютних рахунків за межами України дозволяється знімати значно більше коштів — до 100 тисяч гривень щодоби. При цьому комісія за такі міжнародні операції у державних банках зазвичай становить два відсотки від загальної суми зняття.

Обмеження в Ощадбанку та Сенс Банку

Як повідомляє «24 Канал», в інших державних та комерційних фінустановах ліміти можуть суттєво відрізнятися залежно від типу картки або рівня обслуговування клієнта. Для масового сегмента в Ощадбанку стандартний добовий ліміт становить лише 10 тисяч гривень. Проте цю суму можна легко збільшити за допомогою мобільного застосунку або дзвінка на гарячу лінію банку.

Навіть після самостійного підвищення ліміту банкомати Ощадбанку налаштовані видавати не більше 25 тисяч гривень з одного апарату протягом трьох годин. Натомість Сенс Банк не встановлює додаткових жорстких рамок для своїх користувачів. Там українці можуть вільно отримати свої кошти в межах загального денного ліміту картки, який дорівнює 100 тисячам гривень.

Реклама

Окрім забезпечення стабільності під час війни, такі жорсткі обмеження допомагають державі боротися з тіньовими фінансовими оборудками. Зокрема, ліміти дозволяють ефективно блокувати підозрілі потоки готівки в рамках підписаного найбільшими банками Меморандуму про фінансовий моніторинг. Тому для безпечного отримання максимально великих сум фахівці радять звертатися безпосередньо до каси свого банку.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Київстар підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток ринку капіталу України, розширення інвестиційних можливостей громадян, підвищення фінансової інклюзії населення та інтеграцію українського ринку капіталу до міжнародної фінансової інфраструктури.

Новини партнерів