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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
1 хв

Криваві удари по українських містах та візити "добрих" дронів до Росії: головні новини ночі 4 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Україну

Атака на Україну / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 липня 2026 року:

  • Росія вдарила по центру Сум: Зеленський повідомив про загиблих, десятки поранених і людей під завалами (фото) Читати далі –>

  • У Керчі та інших районах окупованого Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів і перекриття Кримського мосту Читати далі –>

  • Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників Читати далі –>

  • У російському Бєлгороді після нічної атаки спалахнули пожежі та виникли перебої зі світлом і водою Читати далі –>

  • У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото) Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
467
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