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- Війна
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Криваві удари по українських містах та візити "добрих" дронів до Росії: головні новини ночі 4 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 липня 2026 року:
Росія вдарила по центру Сум: Зеленський повідомив про загиблих, десятки поранених і людей під завалами (фото) Читати далі –>
У Керчі та інших районах окупованого Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів і перекриття Кримського мосту Читати далі –>
Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників Читати далі –>
У російському Бєлгороді після нічної атаки спалахнули пожежі та виникли перебої зі світлом і водою Читати далі –>
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото) Читати далі –>