У російському Бєлгороді після нічної атаки спалахнули пожежі та виникли перебої зі світлом і водою

Бєлгород / © із соцмереж

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У російському Бєлгороді вночі 4 липня після атаки повідомляють про пожежі на об'єктах інфраструктури, а також перебої з електро- та водопостачанням. Місцева влада заявляє, що постраждалих немає.

У ніч проти 4 липня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про пожежі, а також перебої з електроенергією та водопостачанням.

Місцевий Telegram-канал «Пепел» опублікував відео пожежі, яка, за його твердженням, сталася на ТЕЦ «Луч». Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Напередодні ввечері водоканал Бєлгородської області повідомляв про відключення електроенергії на об'єктах водопостачання, що спричинило перебої у подачі води.

Після завершення повітряної тривоги губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що внаслідок атаки постраждалих немає. За його словами, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зафіксовано перебої з електропостачанням і водопостачанням, а також виникли пожежі на кількох інфраструктурних об'єктах.

Нагадаємо, що раніше Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників

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