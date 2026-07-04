В российском Белгороде после ночной атаки вспыхнули пожары и возникли перебои со светом и водой

Белгород / © из соцсетей

Реклама

В российском Белгороде ночью 4 июля после атаки сообщают о пожарах на объектах инфраструктуры, а также перебоях с электро- и водоснабжением. Местные власти заявляют, что пострадавших нет.

В ночь на 4 июля в российском Белгороде раздались взрывы. Местные жители сообщали о пожарах, а также перебоях с электроэнергией и водоснабжением.

Местный Telegram-канал «Пепел» опубликовал видео пожара, который, по его утверждению, произошел на ТЭЦ «Луч». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Реклама

Накануне вечером водоканал Белгородской области сообщал об отключении электроэнергии на объектах водоснабжения, что повлекло за собой перебои в подаче воды.

После завершения воздушной тревоги губернатор Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате атаки пострадавших нет. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением, а также возникли пожары на нескольких инфраструктурных объектах.

Напомним, что ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

Новости партнеров