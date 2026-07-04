У Мережі завірусилося інтерв'ю "мандрівника у часі": що розповів про долю людства та Третю світову

"Мандрівник" показав нібито фото з майбутнього

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Світ сколихнула історія чоловіка, який називає себе Олександром Смітом. Він стверджує, що є колишнім агентом ЦРУ та брав участь у надсекретних урядових експериментах у 1980-х роках. За його словами, під час одного з таких тестів його відправили в майбутнє — у 2118 рік. Тепер «мандрівник у часі» вирішив порушити мовчання та попередити людство про глобальні зміни, які на нього чекають.

Детальніше про це пише Daily Mail.

Самопроголошений «мандрівник у часі» виступив з незвичайною заявою про те, що він побував у 2118 році та повернувся з моторошним баченням майбутнього людства.

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Чоловік, який назвався Олександром Смітом, з’явився у сірому костюмі та чорній краватці, у дивній масці, схожій на латекс, із завеликим носом та лисою головою, попереджаючи, що «світ, яким ми його знаємо, дуже зміниться».

Серед його вражаючих прогнозів були твердження, що штучний інтелект одного дня правитиме планетою, і що невеликий конфлікт між США та Північною Кореєю переросте у глобальну війну після того, як Росія стане на бік Пхеньяна, а ракети зрештою будуть запущені, що призведе до того, що «дехто може назвати Третьою світовою війною».

Сміт також стверджував, що ЦРУ володіє передовими технологіями, які залишаються прихованими від громадськості, включаючи те, що він назвав секретною машиною часу.

Згідно з його словами, представники розвідувального агентства повідомили йому, що він стане першим піддослідним в експерименті, розробленому для розширення меж «самого простору та часу».

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Він також стверджував, що уряд США регулярно розробляє технології за десятиліття до того, як вони стають загальнодоступними, кажучи глядачам: «Технології, які ви використовуєте зараз, такі як смартфони, були розроблені приблизно за 30 років до їх фактичного випуску».

Сміт наполягав, що громадськість «заслуговує знати правду» про те, що відбувається за зачиненими дверима, стверджуючи, що наступне століття принесе більше змін, ніж будь-який інший період в історії людства.

Інтерв’ю, опубліковане на YouTube-каналі Apex TV, було вперше опубліковано у 2018 році, але нещодавно знову з’явилося в мережі, де глядачі знову були захоплені його незвичайними заявами.

Сміт не надав жодних доказів на підтвердження своїх надзвичайних тверджень, і немає жодних доказів того, що він працював на ЦРУ, подорожував у часі або відвідав 2118 рік.

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За словами Сміта, його історія почалася в 1981 році, коли, за його словами, він уже звільнився з ЦРУ та працював місцевим теслею.

Сміт стверджував, що майбутнє людства буде сформовано руйнівним конфліктом, який починається як відносно незначна суперечка.

«Мандрівник у часі» стверджує, що протистояння зрештою загострилося після того, як «Росія невдовзі стала на бік Північної Кореї, і напруженість почала зростати, і зрештою були випущені ракети».

Хоча він не уточнив, куди впали ракети, Сміт попередив, що «ефект був не таким, як можна було б вважати бажаним».

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Він додав, що цей конфлікт був тим, що «дехто може описати як Третю світову війну», стверджуючи, що спустошення зрештою призвели до кардинально іншого майбутнього, в якому «кордони почали втрачати сенс».

Сміт стверджував, що в майбутньому люди розвинули «любов і вдячність за життя», що відбило у них бажання завдавати шкоди один одному.

Коли він запитав, хто був президентом у 2118 році, Сміт відповів, що йому сказали, що «в цьому єдиному світі є лише один лідер».

Згідно з його словами, цей лідер був штучним інтелектом, який, як він стверджував, керував людством краще, ніж будь-яка людина, підтримуючи «мир, безпеку, технологічний прогрес та всі інші важливі речі, які можуть принести користь нашому життю як людей».

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Він також описав зустріч із людиноподібними роботами, які ширяли над землею та мали ті ж права, що й люди.

За словами Сміта, роботів «не було неможливо відрізнити» від звичайних людей, окрім того, що в них не було ніг, і вони зависли на висоті кількох футів.

Сміт стверджував, що технологія подорожей у часі існувала за десятиліття до того, як громадськість дізналася про неї, і передбачив, що вона стане доступною «починаючи з 2028 року» як для комерційного, так і для некомерційного використання.

Він далі стверджував, що 2028 рік також є «тим самим роком, коли уряд розкриває існування розумних інопланетян», стверджуючи, що влада знала про інопланетян протягом деякого часу до оголошення.

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Одна з найдивніших деталей стосувалася того, що Сміт описав як імплантат, вбудований під шкіру руки робота.

Він стверджував, що пристрій слугував універсальним засобом ідентифікації та оплати, кажучи йому: «Це все», оскільки його можна було використовувати для здійснення покупок, перевірки особи та проведення транзакцій.

У своєму першому відео, також випущеному у 2018 році, Сміт стверджував, що нібито ЦРУ нібито полювало на нього після його повернення з майбутнього.

Під час зйомки він тримав фотографію загадкового міського пейзажу, хоча ніколи точно не розкривав, де було зроблено це зображення.

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Розмите зображення, здавалося, показувало ряд величезних зелених будівель химерної форми в місті, не схожому ні на одне з тих, що існують сьогодні.

«Сьогодні я маю дещо вам показати. Це фото було зроблено у 2118 році. Це фото міста, яким я гуляв», — сказав він, підносячи зображення до камери.

«Я ніколи не забуду, коли я зробив це фото. Це булопрямо за містом, ще до того, як я туди зайшов.

Сміт стверджував, що футуристичний мегаполіс характеризується похилими хмарочосами з блакитним відтінком, літаючими апаратами, що рухаються між будівлями, та червоним небом, що нависає над містом.

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Він сказав, що фотографію було зроблено невдовзі після прибуття у 2118 році та перед входом до таємничого мегаполісу, який він називав «Район 508».

«Це була картина з майбутнього, яку я зміг відтворити. На ній було лише незначне спотворення, спричинене процесом подорожі в часі. Уряд конфіскував оригінальну фотографію, але перед цимвони забрали його в мене, мені таки вдалося зробити копію, яку я тримав перед вами», — стверджував чоловік.

Старе інтерв’ю Сміта продовжує привертати увагу в Інтернеті, деякі глядачі вважають його містифікатором, тоді як інші залишаються захопленими його попередженнями про глобальну війну, штучний інтелект і технології, які, за його словами, досі приховуються від громадськості.

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