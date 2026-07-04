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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
470
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1 хв

Окупанти вгатили ракетами по цивільній інфраструктурі — горіли склади

На Одещині вночі сталися серйозні пожежі через атаку, яку влаштували окупанти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, виникла пожежа.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога», — зазначив він.

Крім того, пошкоджено й розташовані поруч складські будівлі. Пожежі вже ліквідовано.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин російської федерації проти цивільного населення.

Нагадаємо, російські війська атакували керованими авіабомбами територію відомої птахофабрики в Україні та однієї з найбільших у Європі, розташованої у Чорнобаївці Херсонської області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
470
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