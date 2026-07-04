- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото)
Унаслідок російської атаки на Запоріжжя ввечері 3 липня кількість постраждалих зросла до восьми. Серед поранених — двоє дітей віком 15 і 16 років.
Російські війська близько 23:00 завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, поранення дістали восьмеро людей. Серед них — 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. Також постраждали дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років.
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото) (7 фото)
Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється.
Нагадаємо, що раніше Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників