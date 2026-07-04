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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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113
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У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото)

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя ввечері 3 липня кількість постраждалих зросла до восьми. Серед поранених — двоє дітей віком 15 і 16 років.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські війська близько 23:00 завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, поранення дістали восьмеро людей. Серед них — 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. Також постраждали дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років.

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки РФ: серед поранених — двоє підлітків (фото) (7 фото)

Запоріжжя_10 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_9 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_4 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_8 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_7 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_6 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Запоріжжя_1 / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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