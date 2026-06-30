Авіабомба влучила в дитсадок: наслідки російських ударів по Запоріжжю

РФ двічі атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. / © ДСНС України

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Сьогодні російські окупаційні війська двічі атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще 14 дістали поранення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

РФ двічі атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. / © Національна поліція України

Вдень росіяни завдали чотирьох ударів КАБами по промисловому об’єкту. Унаслідок атаки загинув чоловік, дев’ятеро людей дістали поранення.

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Під вечір окупанти завдали ще трьох ударів керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Одна з авіабомб влучила в будівлю закладу дошкільної освіти. Поранення дістав охоронець, його госпіталізували.

© Національна поліція України

Ще одна КАБ поцілила по приватному сектору. Внаслідок цього удару загинув чоловік, ще шестеро людей були поранені.

Загалом російські війська завдали ударів по трьох різних локаціях Запоріжжя.

РФ двічі атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. / © Національна поліція України

На місцях влучань пошкоджено адміністративну будівлю, дитячий садок, два житлові будинки, понад 12 автомобілів, складські приміщення та об’єкт інфраструктури.

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© ДСНС України

Пожежі, які виникли після атак, уже ліквідовані.

На місцях російських обстрілів працюють поліцейські, рятувальники, волонтери та інші екстрені служби міста. Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам, серед них — п’ятеро дітей.

Також 30 червня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, виникла пожежа, яку ліквідували. Також пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять автомобілів. Постраждали четверо людей: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 і 67 років. Їхньому життю нічого не загрожує.

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