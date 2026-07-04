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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 4 липня: що відомо

Червоний рівень відповідає сильній магнітній бурі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря

У суботу, 4 липня, очікується сильна магнітна буря. Вона матиме К-індекс 5,7 (червоний рівень).

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Наближення викиду корональної маси (CME), який спостерігався пізно ввечері 30 червня, призвів до збільшення геомагнітної активності з ймовірністю інтервалів STORM G2.

Магнітна буря 4 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря 4 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
267
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