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Магнітна буря 4 липня: що відомо
Червоний рівень відповідає сильній магнітній бурі.
У суботу, 4 липня, очікується сильна магнітна буря. Вона матиме К-індекс 5,7 (червоний рівень).
Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Наближення викиду корональної маси (CME), який спостерігався пізно ввечері 30 червня, призвів до збільшення геомагнітної активності з ймовірністю інтервалів STORM G2.
Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
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