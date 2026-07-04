В Керчи и других районах оккупированного Крыма раздались взрывы: сообщают об атаке дронов и перекрытиях Крымского моста

Крым / © Фото из открытых источников

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В ночь на 4 июля во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и вероятной атаке беспилотников.

По информации мониторингового канала "Крымский ветер", дроны заметили над Раздольненским районом. В то же время, очевидцы утверждали, что российская противовоздушная оборона не реагировала.

Также поступало сообщение о мощных взрывах в Керчи и Севастополе. В Керчи, по словам подписчиков канала, была слышна стрельба, а в районе Аджимушкая возник пожар.

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Кроме того, сообщалось, что в районе Керчи сгорел автомобиль, якобы перевозивший 200 литров бензина из Тамани.

На фоне этих событий российские власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту. Официальной информации о причинах ограничения движения или последствиях взрывов пока нет.

Информация о событиях требует официального подтверждения. Украинская сторона в момент публикации сообщения не комментировала.

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Напомним, во временно оккупированном Крыму ночью 3 июля раздалась серия взрывов и работала российская ПВО. Звуки взрывов и стрельбы фиксировали в районе аэродромов Гвардейское, Кача и Саки в Новофедоровке, а также в Бахчисарайском, Сакском и Симферопольском районах.

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Кроме того, жители Севастополя сообщили о взрывах возле мыса Фиолент из-за новой атаки беспилотников. В городе Старый Крым и близлежащих селах исчез свет — предварительно удар мог прийтись на большую узловую электроподстанцию «Марьяновка» в Красногвардейском районе, над которой очевидцы заметили густой черный дым. Пока информация о последствиях уточняется.

На днях СБУ атаковала военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Дроны СБУ попали в цели не менее пяти раз, под удар попала инфраструктура аэропорта, в том числе ангары, где хранилась боевая авиация.

В частности, в момент атаки в двух ангарах находились истребители Су-30 и Су-30СМ. В ангаре с самолетом Су-30СМ, ориентировочная стоимость которого составляет 30-50 миллионов долларов, зафиксировали пожар.

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