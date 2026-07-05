Россия ударила по жилому дому в Запорожье: Федоров показал фото последствий атаки

Атака на Запорожье

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Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров опубликовал фотографии последствий очередной российской атаки на Запорожье .

На обнародованных кадрах виден поврежденный жилой дом, потерпевший разрушения вследствие вражеского удара.

По словам Федорова, все профильные службы продолжают работать на месте происшествия. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Власти также призвали жителей, нуждающихся в поддержке после атаки, обращаться в городской колл-центр или на горячую линию Запорожской ОГА, где можно получить информацию об эвакуации и помощи пострадавшим от российских обстрелов.

Напомним, что ранее в Запорожье авиабомба попала в детсад.

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