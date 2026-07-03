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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия атаковала Запорожье: под завалами могут быть люди

После удара РФ по Запорожью под завалами могут оставаться люди.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Запорожье 3 июля

Атака РФ на Запорожье 3 июля / © Запорожская ОВА

Россия снова атаковала Запорожье вечером 3 июля. В результате очередного обстрела получила ранение женщина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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«Предварительно, есть люди под завалами», — уточнил Иван Федоров.

На месте попадания работают спасательные и экстренные службы, которые разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. Информация о масштабах разрушений и количестве раненых уточняется.

Напомним, армия РФ 3 июля ударила управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Запорожье. Из-за этого обстрела погибли 2 человека. Еще по меньшей мере 21 человек получил ранения.

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Кроме этого, россияне вечером 3 июля дронами атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате обстрела есть новые разрушения.

Также Россия атаковала сеть АЗС в Полтавской, Сумской и Харькове. Атаку на АЗС в Полтавской области подтвердил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

А в Дарницком районе Киева завершили разбор завалов разрушенного дома: обнаружены 10 погибших. Всего в ночь на 2 июля РФ убила в столице 30 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
285
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