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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Большой украинский город оказался под ударом РФ: есть погибший и пострадавшие

Россия массированно атаковала Запорожье КАБами. Есть погибший и пострадавшие.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ЧТОБ

ЧТОБ / © ТСН.ua

Армия РФ 3 июля ударила управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Запорожье. Из-за этого обстрела погиб один человек, а еще по меньшей мере пятеро получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака РФ на Запорожье 3 июля — что известно

По предварительным данным, под удар попал один из промышленных объектов города, где в результате взрывов зафиксированы существенные повреждения производственных и административных помещений.

«Один человек погиб, еще пять — ранены — таковы предварительные последствия вражеской атаки в Запорожье», — отметил Иван Федоров.

Он также добавил, что российские управляемые авиабомбы атаковали одно из промышленных предприятий, из-за чего повреждены помещения. Сейчас на месте попаданий работают все профильные и экстренные службы города, которые ликвидируют последствия атаки и уточняют информацию о пострадавших.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев. Повреждения зафиксировали более чем на 20 локациях во всех районах города.

На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева, нанесенного РФ ночью против 2 июля, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

К слову, россияне днем 2 июля нанесли новые удары по гражданским городам Украины. Под атакой ударных беспилотников оказались Харьков и Запорожье.

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Дата публикации
Количество просмотров
911
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