Подсудимый в суде / © ТСН

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Юрий Рыбянский — бывший полицейский Дарницкого райотдела Киева, где чуть больше полугода назад он занимал должность начальника следственного подразделения. В ноябре прошлого года Рыбянский внезапно исчез с рабочего места, а вместе с ним исчезла и крупная сумма денег, которая хранилась в сейфе в качестве вещественного доказательства.

Всего через несколько дней следователи Государственного бюро расследований (ГБР) нашли Рыбянского глубоко в лесу. Сейчас над ним идет судебное разбирательство.

Собственные источники корреспондентки ТСН Марьяны Бухан предоставили ей эксклюзивное видео, на котором запечатлено, как бывшего полицейского задерживали в лесах Ровенской области и что именно у него нашли во время обысков.

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В чём обвиняют бывшего полицейского

40-летний бывший руководитель следственного подразделения Дарницкого райотдела полиции Юрий Рыбянский на последнем заседании суда по его уголовному делу. Общаться с журналистами ТСН он категорически отказывается.

Он стал скандально известен в начале ноября прошлого года. Тогда Дарницкий райотдел полиции Киева официально сообщил, что их сотрудник внезапно не вышел на работу, а из сейфа, где хранились вещественные доказательства, «испарились» 400 тысяч долларов США.

Правоохранителям потребовалось всего несколько дней оперативных поисков, чтобы найти беглеца. Его обнаружили прямо посреди густого леса в Ровенской области — на поляне между селами Сивки и Мочулянка.

Starlink, морозильная камера — как экскоп устроился в лесу

Все следственные действия на месте укрытия проводились глубокой ночью. Бывший полицейский Юрий Рыбянский на лесной поляне всего за несколько дней сумел организовать целое полноценное автономное хозяйство. Здесь была разбита большая палатка, в которой он и жил, стоял комфортабельный микроавтобус, где он бережно хранил свои вещи, работала спутниковая система «Старлинк» для связи с миром и было оборудовано нечто вроде подземного погреба с работающей морозильной камерой.

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Несмотря на глубокую ночь, следователи ГБР со специальными фонариками на головах приступают к срочному обыску территории и личных вещей. На видео запечатлены эмоциональные высказывания правоохранителей, которые методично достают вещи из большой сумки подозреваемого: «Опа! Понятые, подойдите поближе!».

Так следователь оперативно реагирует на обнаруженный среди вещей небольшой прозрачный пакетик с белым порошком. Сам подозреваемый сразу же начинает бурно протестовать.

Но тут же в дорожной сумке Юрия Рыбянского правоохранители находят ещё кое-что интересное. Следователь подробно зачитывает в камеру: «Обнаружена купюра номиналом 50 гривен, а внутри — сверток с порошкообразным веществом белого цвета с явными следами бурого цвета… Также обнаружено порошкообразное вещество в отдельном зип-пакете».

Поскольку незаконное хранение наркотических веществ — это отдельное уголовное дело, Юрий Рыбянский вновь начинает все категорически отрицать, но на этот раз уже делает это в письменной форме в протоколе обыска.

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Из официального протокола обыска задержанного: «Во время проведения обыска из моей личной сумки был изъят прозрачный пакет с веществом белого цвета, к которому я никак не имею отношения и самостоятельно в сумку его не клал. Каким именно образом он там оказался, мне пока совершенно неизвестно».

Сложные следственные действия на лесной поляне непрерывно продолжаются и дальше, когда на улице уже наступает белый день.

Что происходит в суде

Уже в зале суда во время выбора меры пресечения прокуроры настаивают на продолжении изоляции бывшего полицейского от общества.

«Я прошу суд удовлетворить данное ходатайство стороны обвинения в полном объеме и продлить срок содержания подозреваемого под стражей на 60 дней с определением денежного залога в размере 1000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц», — говорит прокурор.

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В то же время сторона потерпевших крайне возмущена таким решением и размером залога.

Сергей Моргун, адвокат потерпевшей стороны: «Деньги до сих пор не найдены, потерпевший прямо сейчас стоит здесь, перед вами в зале. Я лично искренне не понимаю, почему следственные судьи ранее не обоснованно уменьшили первоначальный размер залога с 13 миллионов гривен до того мизерного уровня, который мы имеем сейчас».

Защита обвиняемого Рыбянского, в свою очередь, всячески пытается закрыть судебное заседание для прессы, заявляя, что подозреваемый категорически не доверяет журналистам ТСН.

Однако председательствующий судья отклоняет ходатайство защиты: «Журналисты остаются в зале судебного заседания на законных основаниях».

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Сам бывший следователь Юрий Рыбянский пытается убедить суд в своей процессуальной дисциплинированности, однако отказывается давать какие-либо подробные комментарии на камеру.

Юрий Рыбянский, подозреваемый: «Скрываться от правосудия я точно больше никуда не буду, а со следствием планирую активно сотрудничать, чтобы мы совместно смогли составить полную и объективную картину событий… Пока что я не буду давать никаких комментариев журналистам».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВПЕРВЫЕ! Эксклюзивные кадры обысков у экс-полицейского Юрия Рыбянского, который украл $400 000 и скрылся в лесу

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