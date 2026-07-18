Трамп набросился с новыми обвинениями на Канаду: обещает ввести тарифы

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Канаду из-за масштабных лесных пожаров, дым от которых в последние дни накрыл значительную часть Среднего Запада и Восточного побережья США.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США сообщил, что планирует обсудить ситуацию с лесными пожарами и их последствиями для Соединенных Штатов с премьер-министром Канады Марком Карни.

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Трамп заявил, что считает Канаду ответственной за загрязнение воздуха, который, по его словам, наносит США значительный экономический ущерб.

«Мы считаем Канаду ответственной за то, что они не должным образом ухаживают за своими лесами и кустарниками, и Соединенные Штаты без нужды страдают от грязного, загрязненного и нездорового воздуха, качество которого опасно и абсолютно неприемлемо», — написал Трамп.

По словам американского президента, канадские власти отказались от надлежащего управления лесами и очистки территорий, хотя, как он утверждает, были осведомлены о возможных последствиях такого решения.

«Это преднамеренная халатность, которая становится ежегодной проблемой, которая стоит Соединенным Штатам миллиарды долларов, и стоимость этого загрязнения, безусловно, должна быть добавлена к пошлинам, которые Канада сейчас платит», — отметил Трамп.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил, что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет «очень строго наказана», поскольку его администрация и республиканцы продвигают жесткое законодательство, направленное против Москвы.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в неоднократных попытках повлиять на результаты выборов в его стране.

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