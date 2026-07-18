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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Туск отреагировал на предложения Зеленского по диалогу Украины и Польше

По словам польского премьера, Варшава готова к конструктивным переговорам с Киевом.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал заявления президента Украины Владимира Зеленского, направленные на активизацию украино-польского диалога.

Об этом Дональд Туск написал на своей странице в соцсети X.

«С удовольствием и надеждой воспринимаю слова и решения Владимира Зеленского по поводу отношений между нашими государствами, которые должны основываться на взаимном уважении и правде», — отметил Туск.

Глава польского правительства подчеркнул, что Польша готова к «серьезному и дружественному диалогу» как по вопросам, объединяющим обе страны, так и ныне остающимся предметом разногласий.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о пяти стратегических шагах по улучшению отношений с Польшей по итогам совещания с дипломатами и чиновниками.

Мы ранее информировали, что данные Главного управления Национальной полиции Польши свидетельствуют о том, что масштабы агрессии против украинцев в стране с начала 2026 значительно возросли.

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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