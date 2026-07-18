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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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422
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Туск відреагував на пропозиції Зеленського щодо діалогу України та Польщі

За словами польського прем’єра, Варшава готова до конструктивних переговорів з Києвом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав заяви президента України Володимира Зеленського, спрямовані на активізацію українсько-польського діалогу.

Про це Дональд Туск написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Із задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Володимира Зеленського щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді», — зазначив Туск.

Очільник польського уряду наголосив, що Польща готова до «серйозного і дружнього діалогу» як щодо питань, які об’єднують обидві країни, так і тих, що нині залишаються предметом розбіжностей.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив про п’ять стратегічних кроків для покращення відносин із Польщею за підсумками наради з дипломатами та урядовцями.

Ми раніше інформували, що дані Головного управління Національної поліції Польщі свідчать про те, що масштаби агресії проти українців у країні від початку 2026-го значно зросли.

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Дата публікації
Кількість переглядів
422
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