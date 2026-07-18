Готуйтесь, суне антициклон: синоптики попередили про удар негоди в Україні і назвали "небезпечні" області

Фото ілюстративне

Реклама

Цими вихідними в Україні очікується тепла й переважно сонячна погода, за винятком західних областей, де вируватиме негода з грозами та сильним вітром.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними, 18–19 липня, в Україні переважатиме суха й сонячна погода з температурою +24…+29, а місцями до +31. Як зазначає фахівчиня, антициклон утримає тепло в більшості областей, і лише на заході пройдуть грозові дощі, які надвечір неділі можуть дістатися Житомирщини та Вінниччини.

В Укргідрометцентрі прогнозують на 18 липня в Україні невелику хмарність без опадів. Уночі очікується від +11 до +16, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів тепла.

Реклама

Погода в Україні 18 липня / © Укргідрометцентр

Проте у більшості західних і південно-західних областей вдень синоптики прогнозують грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15–20 м/с (оголошено жовтий рівень небезпечності), а температура там сягне +15…+20 вночі та +26…+31 удень. Негода на заході може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 18 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 18 липня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів