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Готуйтесь, суне антициклон: синоптики попередили про удар негоди в Україні і назвали "небезпечні" області
В Україні 18–19 липня пануватиме спекотна та суха погода, проте на заході синоптики оголосили штормове попередження.
Цими вихідними в Україні очікується тепла й переважно сонячна погода, за винятком західних областей, де вируватиме негода з грозами та сильним вітром.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними, 18–19 липня, в Україні переважатиме суха й сонячна погода з температурою +24…+29, а місцями до +31. Як зазначає фахівчиня, антициклон утримає тепло в більшості областей, і лише на заході пройдуть грозові дощі, які надвечір неділі можуть дістатися Житомирщини та Вінниччини.
В Укргідрометцентрі прогнозують на 18 липня в Україні невелику хмарність без опадів. Уночі очікується від +11 до +16, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів тепла.
Проте у більшості західних і південно-західних областей вдень синоптики прогнозують грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15–20 м/с (оголошено жовтий рівень небезпечності), а температура там сягне +15…+20 вночі та +26…+31 удень. Негода на заході може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 18 липня.
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