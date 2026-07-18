ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
437
Час на прочитання
1 хв

Готуйтесь, суне антициклон: синоптики попередили про удар негоди в Україні і назвали "небезпечні" області

В Україні 18–19 липня пануватиме спекотна та суха погода, проте на заході синоптики оголосили штормове попередження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

Цими вихідними в Україні очікується тепла й переважно сонячна погода, за винятком західних областей, де вируватиме негода з грозами та сильним вітром.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними, 18–19 липня, в Україні переважатиме суха й сонячна погода з температурою +24…+29, а місцями до +31. Як зазначає фахівчиня, антициклон утримає тепло в більшості областей, і лише на заході пройдуть грозові дощі, які надвечір неділі можуть дістатися Житомирщини та Вінниччини.

В Укргідрометцентрі прогнозують на 18 липня в Україні невелику хмарність без опадів. Уночі очікується від +11 до +16, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +27 градусів тепла.

Погода в Україні 18 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 липня / © Укргідрометцентр

Проте у більшості західних і південно-західних областей вдень синоптики прогнозують грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15–20 м/с (оголошено жовтий рівень небезпечності), а температура там сягне +15…+20 вночі та +26…+31 удень. Негода на заході може ускладнити рух транспорту та роботу комунальних і енергетичних служб.

Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 18 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 18 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 18 липня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
437
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie