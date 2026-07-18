Три знаки зодіаку, яким сьогодні категорично заборонено здійснювати погані вчинки

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У цей час — як, втім, і в будь-який інший — також небажано завдавати шкоди іншим людям — це може мати серйозні негативні наслідки.

Цього дня, 18 липня, представникам усіх знаків зодіаку категорично заборонено здійснювати погані вчинки, але для трьох із них це може мати особливо прикрі наслідки.

Овен

Овни мають таку ваду, що часто під впливом емоцій можуть сказати чи зробити щось таке, за що їм потім буває соромно. Але сьогодні вони цілком можуть постраждати одразу ж, задовго до повернення бумеранга. Щоб уникнути негативних наслідків, варто стримувати свій бурхливий темперамент.

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Діва

Діви, поряд із властивими їм позитивними рисами, мають щонайменше одну негативну — вони вміють робити уїдливі зауваження, до того ж навіть тим, хто їм дуже близький. Сьогодні така поведінка може призвести до серйозної сварки, а потім і до розставання з дорогою їм людиною.

Стрілець

Стрільці здатні здійснити поганий вчинок через необдуманість — як правило, вони спочатку діють, а вже потім замислюються над тим, навіщо їм це було потрібно. Можливо, хоча б сьогоднішній день — з його загрозою ймовірних неприємностей — змусить їх змінити порядок дій.

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