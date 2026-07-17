Украинцев выдворят из Польши сразу после потери защиты? : адвокат поставил точку в этом вопросе

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Если украинцы лишаются временной защиты, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой. Даже в случае отмены этого статуса европейское законодательство предлагает несколько вполне легальных способов остаться в ЕС.

Вопрос о принудительном возвращении или депортации может возникнуть только в том случае, если человек полностью исчерпает абсолютно все другие законные варианты для дальнейшего пребывания за границей, об этом рассказал адвокат Сергей Старенький в эфире «Ранок.LIVE».

Как пояснил юрист, сообщения о возможном сворачивании программы временной защиты не означают, что украинцев автоматически лишат права жить и работать в странах ЕС. Граждане, уже получившие такой статус, имеют полное право продлить его действие в соответствии с установленными процедурами.

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В то же время эксперт отметил, что разговоры о прекращении выдачи новых разрешений являются в основном политическими заявлениями. Они не представляют угрозы и не влекут за собой немедленных изменений для тех украинцев, которые уже находятся под защитой европейских государств.

Потеря временного статуса защиты не означает автоматическую депортацию

Сергей Старенький уверяет, что даже в случае полного отказа какой-либо из стран ЕС от программы временной защиты украинцев никто не будет депортировать автоматически. На самом деле существует немало законных альтернатив, позволяющих остаться в Европе. Прежде всего, действует обычный безвизовый режим, который позволяет пребывать в стране в статусе туриста до 90 дней.

Также можно переехать в другую страну — как в пределах Евросоюза, так и за его пределами — и уже там оформить необходимые документы. Кроме того, всегда есть возможность изменить само юридическое основание для пребывания: например, официально устроиться на работу, получить обычный вид на жительство или подать ходатайство о политическом убежище, если имеются реальные доказательства личной опасности.

В каких случаях украинцам грозит депортация

Как рассказал адвокат, о депортации может идти речь только в том случае, если человек полностью проигнорирует все законные сроки пребывания в стране и не предпримет попыток урегулировать свое положение в юридическом плане. Только после истечения разрешенного срока — например, тех самых 90 дней безвизового пребывания — и если гражданин не предпримет никаких шагов для оформления другого статуса, у него возникнет обязанность выехать из страны. И уже в случае отказа добровольно покинуть страну человеку может грозить принудительное выдворение.

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Украинцы за рубежом — последние новости

В Германии рыбалка — это не свободное хобби, а строго регламентированная процедура: требуется лицензия, специальное обучение и четкий набор инструментов, иначе можно получить огромный штраф. Местные правила различаются в зависимости от региона, поэтому перед тем, как забросить удочку, стоит изучить карту разрешенных водоёмов и иметь при себе метр для измерения каждого выловленного экземпляра.

Кроме того, съемное жилье в Германии— это система жестких бытовых ограничений, где перечень запретов строже, чем разрешений, а штраф за громкую уборку пылесосом в воскресенье или сушку белья в комнате может достигать нескольких тысяч евро. Украинские беженцы часто с удивлением открывают для себя эти правила, ведь здесь регламентируются даже время сна и праздничные дни, когда любой громкий звук считается нарушением.

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