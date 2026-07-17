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Украинцев выдворят из Польши сразу после потери защиты? : адвокат поставил точку в этом вопросе
Принудительное возвращение из ЕС грозит далеко не всем, кто лишится статуса временной защиты.
Если украинцы лишаются временной защиты, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой. Даже в случае отмены этого статуса европейское законодательство предлагает несколько вполне легальных способов остаться в ЕС.
Вопрос о принудительном возвращении или депортации может возникнуть только в том случае, если человек полностью исчерпает абсолютно все другие законные варианты для дальнейшего пребывания за границей, об этом рассказал адвокат Сергей Старенький в эфире «Ранок.LIVE».
Как пояснил юрист, сообщения о возможном сворачивании программы временной защиты не означают, что украинцев автоматически лишат права жить и работать в странах ЕС. Граждане, уже получившие такой статус, имеют полное право продлить его действие в соответствии с установленными процедурами.
В то же время эксперт отметил, что разговоры о прекращении выдачи новых разрешений являются в основном политическими заявлениями. Они не представляют угрозы и не влекут за собой немедленных изменений для тех украинцев, которые уже находятся под защитой европейских государств.
Потеря временного статуса защиты не означает автоматическую депортацию
Сергей Старенький уверяет, что даже в случае полного отказа какой-либо из стран ЕС от программы временной защиты украинцев никто не будет депортировать автоматически. На самом деле существует немало законных альтернатив, позволяющих остаться в Европе. Прежде всего, действует обычный безвизовый режим, который позволяет пребывать в стране в статусе туриста до 90 дней.
Также можно переехать в другую страну — как в пределах Евросоюза, так и за его пределами — и уже там оформить необходимые документы. Кроме того, всегда есть возможность изменить само юридическое основание для пребывания: например, официально устроиться на работу, получить обычный вид на жительство или подать ходатайство о политическом убежище, если имеются реальные доказательства личной опасности.
В каких случаях украинцам грозит депортация
Как рассказал адвокат, о депортации может идти речь только в том случае, если человек полностью проигнорирует все законные сроки пребывания в стране и не предпримет попыток урегулировать свое положение в юридическом плане. Только после истечения разрешенного срока — например, тех самых 90 дней безвизового пребывания — и если гражданин не предпримет никаких шагов для оформления другого статуса, у него возникнет обязанность выехать из страны. И уже в случае отказа добровольно покинуть страну человеку может грозить принудительное выдворение.
Украинцы за рубежом — последние новости
В Германии рыбалка — это не свободное хобби, а строго регламентированная процедура: требуется лицензия, специальное обучение и четкий набор инструментов, иначе можно получить огромный штраф. Местные правила различаются в зависимости от региона, поэтому перед тем, как забросить удочку, стоит изучить карту разрешенных водоёмов и иметь при себе метр для измерения каждого выловленного экземпляра.
Кроме того, съемное жилье в Германии— это система жестких бытовых ограничений, где перечень запретов строже, чем разрешений, а штраф за громкую уборку пылесосом в воскресенье или сушку белья в комнате может достигать нескольких тысяч евро. Украинские беженцы часто с удивлением открывают для себя эти правила, ведь здесь регламентируются даже время сна и праздничные дни, когда любой громкий звук считается нарушением.
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