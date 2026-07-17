Жизнь станет легче: каким 4 китайским знакам зодиака повезет 17 июля

Китайский гороскоп / © AP

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В пятницу, 17 июля, для четырёх знаков китайского гороскопа откроются новые возможности. Согласно прогнозу, именно в этот день им будет легче решать важные вопросы, находить поддержку и приближаться к своим целям.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно прогнозу, 17 июля станет благоприятным днём для представителей четырёх знаков китайского зодиака. Считается, что энергия Дня Водяного Дракона в месяце Деревянной Овцы поможет им легче преодолевать трудности и откроет путь к позитивным изменениям.

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Крыса

Для Крыс этот день будет удачным для обращения за помощью. Хотя обычно они не любят просить об услугах, на этот раз им удастся правильно подобрать слова и получить необходимую поддержку. Благодаря этому удастся решить вопрос, который давно беспокоил.

Обезьяна

Представители этого знака почувствуют сильный прилив вдохновения. Их любознательность подтолкнет к действиям, а наведение порядка в доме, практика фэн-шуй или медитация помогут настроиться на желаемые изменения. По прогнозу, это станет началом позитивного периода.

Петух

Для Петухов день обещает успех в деловых вопросах. Переговоры могут завершиться по обоюдному согласию, а вопросы, которые долгое время оставались нерешенными, наконец сдвинутся с мертвой точки. Это создаст благоприятные условия для дальнейшей работы.

Дракон

Драконам предсказывают возможность увеличить доходы. Вероятно, появится новый проект или подработка, которая потребует дополнительных усилий, но откроет финансовые перспективы. Несмотря на плотный график, представители этого знака будут готовы принять новый вызов.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 17 июля 2026 года — день, когда обстоятельства заставят каждого из нас сделать выбор: что выбрать — свет или тьму, добро или зло.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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