Курс доллара готовит сюрпризы: экономисты поразили прогнозом о том, что ждет гривну в ближайшее время

Экономисты дали прогноз относительно курса валют в Украине / © Associated Press

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До конца июля на украинском валютном рынке будут наблюдаться новые колебания, а эксперты расходятся в прогнозах относительно дальнейшей судьбы гривны.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Чего ожидать от доллара: прогноз Олега Пендзина

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает наиболее вероятным сценарий, при котором украинская гривна до конца июля будет оставаться на нынешних позициях. На наличном рынке это означает удержание курса американской валюты на уровне 45 гривен и выше при продаже.

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Однако, по словам экономиста, главным и на данный момент непредсказуемым фактором, влияющим на курс национальной валюты, остается возможное обострение военного противостояния между США и Ираном.

Олег Пендзин, экономический эксперт: «Если на Ближнем Востоке начнётся новый виток эскалации, мировая нефть вновь резко подорожает. Вместе с ней вырастет и курс доллара США. Соответственно, украинская гривна будет ослабевать, приближаясь на наличном рынке к отметке 45,5 гривны за доллар, а официальный курс НБУ уверенно преодолеет отметку в 45 гривен».

Гривна может обесцениться: сценарии Андрея Шевчишина

Аналитик Андрей Шевчишин склоняется к мнению, что рассчитанный им ранее оптимистичный сценарий для гривны успешно сработал в первой половине июля. Этому способствовало временное возобновление безопасного движения танкеров в стратегическом Ормузском проливе, что позволило вернуть котировки валютной пары доллар/евро к отметке 1,15, а также меры Нацбанка по удержанию курса доллара в пределах 44,5–45 гривен.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «Ситуация на рынке станет гораздо более предсказуемой уже к концу текущей недели. Если НБУ и в дальнейшем будет удерживать официальный курс доллара ниже психологической отметки в 45 гривен, это будет означать продолжение оптимистического сценария. Если нет — мы будем вынуждены перейти к базовому сценарию на июль. Он предусматривает медленное обесценивание гривны до 45,5 гривны за доллар. При таком развитии событий наличный доллар будет находиться в пределах 45–45,75 гривны, а наличный евро будет стоить 51,25–52 гривны. На мой взгляд, на сегодняшний день вероятность оптимистического сценария составляет 60%, а базового — 40%».

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Плавная динамика без скачков: оценка Андрея Забловского

Руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также ожидает, что до конца июля доллар будет дорожать. В то же время аналитик успокаивает: повторения стремительного и слишком быстрого роста курса, который наблюдался на рынке в период с 13 по 15 июля, ожидать не стоит.

Андрей Забловский, экономист: «Курс валют будет двигаться в рамках плавного восходящего тренда без каких-либо резких ценовых скачков или шоков. Колебания будут происходить в пределах, установленных Нацбанком. Какими именно окажутся эти пределы — сказать сложно, однако они точно не превысят 45,5 гривны за доллар».

Подробнее читайте в материале: Курс валют в Украине: реванш доллара и «ловушка» для покупателей евро

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