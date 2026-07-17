Життя стане легшим: яким 4 китайським знакам зодіаку пощастить 17 липня

Китайський гороскоп / © AP

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У п’ятницю, 17 липня, для чотирьох знаків китайського гороскопа відкриються нові можливості. За прогнозом, саме цього дня їм буде легше розв’язувати важливі питання, знаходити підтримку та наближатися до своїх цілей.

Про це повідомило видання Yourtango.

За прогнозом, 17 липня стане сприятливим днем для представників чотирьох знаків китайського зодіаку. Вважається, що енергія Дня отримання Водяного Дракона в місяці Дерев’яної Вівці допоможе їм легше долати труднощі та відкриє шлях до позитивних змін.

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Щур

Для Щурів день буде вдалим для звернення по допомогу. Хоча зазвичай вони не люблять просити про послуги, цього разу зможуть правильно підібрати слова й отримати необхідну підтримку. Завдяки цьому вдасться розв’язати питання, яке давно турбувало.

Мавпа

Представники цього знака відчують сильний приплив натхнення. Їхня допитливість підштовхне до дій, а наведення ладу вдома, практики фен-шуй чи медитація допоможуть налаштуватися на бажані зміни. За прогнозом, це стане початком позитивного періоду.

Півень

Для Півнів день обіцяє успіх у ділових справах. Переговори можуть завершитися взаємною згодою, а питання, які довго залишалися невирішеними, нарешті зрушать з місця. Це створить хороші умови для подальшої роботи.

Дракон

Драконам прогнозують можливість збільшити доходи. Ймовірно, з’явиться новий проєкт або підробіток, який вимагатиме додаткових зусиль, але принесе фінансові перспективи. Попри щільний графік, представники цього знака будуть готові прийняти новий виклик.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 17 липня 2026 року — день, коли обставини змусять кожного з нас зробити вибір: що обрати — світло чи тінь, добро чи зло.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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