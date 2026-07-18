Одиночество подходит к концу: четыре знака китайского гороскопа перейдут на новый этап 18 июля

Китайский гороскоп / © pexels.com

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18 июля 2026 года, в субботу, для четырёх знаков китайского зодиака может начаться новый этап в общении и личной жизни. Астрологи считают, что энергия Дня Водяной Змеи, приходящегося на Месяц Деревянного Овна и год Огненного Лошади, будет способствовать новым знакомствам и укреплению отношений.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно прогнозу, в этот день особое значение будут иметь открытость, инициативность и готовность сделать первый шаг навстречу людям. Больше всего положительных перемен ожидают представители четырёх знаков.

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Бык

Представители этого знака могут почувствовать желание строить отношения, в которых будут цениться взаимность и надежность. Астрологи отмечают, что Тельцам не стоит ждать, пока кто-то проявит инициативу. Обычная случайная беседа или новое знакомство вне дома могут стать началом важных перемен. По их мнению, именно открытость к общению поможет оставить одиночество в прошлом.

Петух

Петухам предвещают неожиданное открытие: даже непринуждённые повседневные разговоры могут оказаться значимыми. Люди, которые обычно избегают светских бесед и предпочитают глубокие темы, в этот день могут по-новому взглянуть на общение. Астрологи считают, что непринуждённая беседа с человеком, которого они знают лишь поверхностно, способна перерасти в новую дружбу.

Змея

Для Змей этот день может стать подходящим моментом для восстановления важных отношений. Согласно прогнозу, представители этого знака могут сами сделать первый шаг к примирению с человеком, который давно остается для них близким. Откровенный разговор, извинения и желание оставить обиды в прошлом могут помочь вернуть теплые отношения и не чувствовать себя одинокими.

Дракон

Астрологи советуют Драконам обратить внимание на то, как они взаимодействуют с другими людьми. Представители этого знака могут казаться сильными и уверенными, но именно это порой создает дистанцию в общении. Прогноз указывает, что 18 июля доброжелательность, более мягкий подход и больше внимания к чувствам других людей могут помочь найти новых друзей и оставить чувство одиночества позади.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 18 июля 2026 года — день, который принесет нам серьезные изменения во всех сферах жизни, но они не произойдут сами по себе — для этого потребуется приложить значительные усилия.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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