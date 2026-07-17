Астролог назвал женщин Зодиака, которые несовместимы с домашним хозяйством

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Но жизненные реалии говорят о том, что женщины куда чаще, чем мужчины, занимаются решением бытовых вопросов: стиркой, уборкой, готовкой. но есть и те, кого ни за что не заставишь всем этим заниматься.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые несовместимы с домашним хозяйством.

Лев

Женщины-Львицы уверены, что их неземная красота и королевское достоинство не позволяют им крутиться у плиты или бегать с пылесосом по дому — за них это должны делать другие, которые не боятся испортить маникюр или позволить коже на руках загрубеть –сами они к таким жертвам не готовы.

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Стрелец

Женщины-Стрельцы настолько редко сидят дома, что до хозяйственных дел у них просто не доходят руки. Их постоянно где-то носит — причем, речь идет не только о дальних поездках, они и без них найдут возможность с удовольствием проводить время. Когда же они, наконец-то, возвращаются, у них просто нет сил на то, чтобы что-то делать по дому.

Близнецы

Женщин-Близнецов нельзя назвать полностью равнодушными к домашней работе — они выполняют ее по необходимости, но делают это без особого желания и энтузиазма. Таким образом у них остается больше времени на их любимые занятия: общение с друзьями, вечеринки и, особенно, шопинг — по магазинам они могут ходить сутками.

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