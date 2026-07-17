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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1321
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, взрывы в оккупированном Крыму: главные новости ночи 17 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ночные обстрелы Украины

Ночные обстрелы Украины / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 июля 2026 года:

  • Оккупированный Крым атакуют БпЛА: в ряде городов прогремели взрывы Читать далее –>

  • Россия нанесла ракетный удар по Одессе Читать далее –>

  • Россия ночью ударила КАБами по областному центру: какие последствия Читать далее –>

  • Акции «Газпрома» обвалились до минимума: Китай заблокировал главную газовую надежду Кремля Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1321
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