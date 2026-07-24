Масована атака на Росію, пожежа на складах Wildberries: головні новини ночі 24 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 липня 2026 року:

Масована атака на Росію: у Пітері та Твері спалахнули склади Wildberries (відео) Читати далі –>

Путін визнає катастрофу економіки РФ: інвестори тікають, бізнес урізає витрати Читати далі –>

Вибухи гримлять по всьому Криму: у Сімферополі палають склади Wildberries (відео) Читати далі –>

Путін витрачає мільярди вже не на перемогу: аналітик розповів, що добиває режим Читати далі –>