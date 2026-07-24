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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1315
Час на прочитання
1 хв

Масована атака на Росію, пожежа на складах Wildberries: головні новини ночі 24 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Атака на склади Wildberries

Атака на склади Wildberries / © Exilenova+

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 липня 2026 року:

  • Масована атака на Росію: у Пітері та Твері спалахнули склади Wildberries (відео) Читати далі –>

  • Путін визнає катастрофу економіки РФ: інвестори тікають, бізнес урізає витрати Читати далі –>

  • Вибухи гримлять по всьому Криму: у Сімферополі палають склади Wildberries (відео) Читати далі –>

  • Путін витрачає мільярди вже не на перемогу: аналітик розповів, що добиває режим Читати далі –>

  • РФ намагається розширити фронт на Харківщині: що відбувається Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1315
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