Унижение Путина: главный союзник «фюрера» сделал неожиданное заявление о войне

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский «фюрер» Владимир Путин подвергся унижению после того, как один из его ключевых союзников — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал его «заморозить» войну в Украине. Он сделал это сенсационное заявление в ходе беседы с диктатором РФ в Омске.

Кроме того, Токаев добавил, что получил много сигналов от Европы и США, пишет Daily Express.

«Возможно, пора заморозить этот конфликт и вернуться к формуле „Стамбул 2.0“, поскольку там были достигнуты значительные результаты. После этого, конечно, по гарантиям ведущих государств, в частности России, мы сможем двигаться дальше», — сказал Токаев Путину.

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По словам лидера Казахстана, он «получает немало сигналов из Европы и США по поводу текущего состояния конфликта между Украиной и Россией».

«Жаль, молодежь погибает, это касается генофонда братских народов, России и Украины», — добавил он.

В то же время Владимир Путин заявил, что будет информировать Токаева о «развитии событий на украинском фронте».

Кроме того, его спикер Дмитрий Песков добавил, мол, президент Казахстана «хоть и имеет последовательную позицию по отношению к Украине, но это не значит, что в Москве с ней согласны».

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«Итак, мы недостаточно рассказывали о причинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию», — дерзко сказал он.

Заявление Токаева — что известно

В Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев неожиданно обратился к Путину из-за войны. Он подчеркнул, что «природа этого конфликта не совсем ясна для многих», в том числе и для Анкары. Кроме того, он призвал искать пути к прекращению войны.

Впрочем, Кремль открыто отверг идею заморозить войну. В частности, Песков повторил давние утверждения, что, мол, боевые действия могут прекратиться «до конца сегодняшнего дня», но при условии, что Киев «примет соответствующие решения».

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