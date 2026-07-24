Встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова / © Associated Press

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США могли передать России обновленные условия мирного процесса, требуя реальных шагов вместо пустых обещаний. Вашингтон больше не позволит Кремлю манипулировать ситуацией и готовит новый этап переговоров на самом высоком уровне.

Такое мнение политтехнолог Олег Постернак высказал в эфире «Київ24».

Постернак отметил, что последние полтора года Россия пыталась использовать Соединенные Штаты для давления на Украину. По его словам, сейчас американская сторона открыто говорит об этом.

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«Скорее всего, на встрече с Лавровым Рубио предварительно оформил изменения в мирную программу, которые, во-первых, соответствовали бы, как любит говорить Лавров, географии войны, во-вторых, четко фиксировали бы то направление мнения, что американцы сыты по горло уже вождением за нос за полтора года по отношению к миру. И третье — требовали бы от России определенных конкретных действий в подтверждение пути к миру», — пояснил политтехнолог.

Он также обратил внимание, что продолжающиеся недолго встречи министров иностранных дел или государственных секретарей обычно проводят для подготовки контактов между главами государств.

«Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет контакт со стороны Путина и Трапа и там уже пойдет детализация. Тем более, что президент Зеленский будет находиться в США в ближайшее время и отдельно будет встречаться с членами», — добавил Постернак.

Напомним, 23 июля госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего заявил о готовности Вашингтона помочь завершить войну в Украине. Рубио предупредил, что быстрого решения не будет и для компромисса понадобятся новые идеи и длительные усилия. По его словам, президент Дональд Трамп не отказывается от попыток достичь мира. Госсекретарь США отметил необходимость новых предложений, приемлемых для обеих сторон.

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Заметим, по данным СМИ, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в США, где проведет встречу с Трампом. Как сообщают источники, перед этим украинский лидер примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

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