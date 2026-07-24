Зустріч Марко Рубіо і Сергія Лаврова / © Associated Press

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США могли передати Росії оновлені умови мирного процесу, вимагаючи реальних кроків замість порожніх обіцянок. Вашингтон більше не дозволить Кремлю маніпулювати ситуацією та готує новий етап переговорів на найвищому рівні.

Таку думку політтехнолог Олег Постернак висловив у ефірі «Київ24».

Постернак зазначив, що протягом останніх півтора року Росія намагалася використати Сполучені Штати для тиску на Україну. За його словами, зараз американська сторона відкрито говорить про це.

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«Скоріше за все, на зустрічі з Лавровим Рубіо попередньо оформив зміни до мирної програми, які, по-перше, відповідали б, як любить говорити Лавров, географії війни, по-друге, чітко би фіксували той напрямок думки, що американці ситі по горло вже водінням за ніс за півтора року щодо миру. І третє — вимагали би від Росії певних конкретних дій на підтвердження шляху до миру», — пояснив політтехнолог.

Він також звернув увагу, що зустрічі міністрів закордонних справ або державних секретарів, які тривають недовго, зазвичай проводять для підготовки контактів між главами держав.

«Тому я думаю, що в найближчий час буде контакт з боку Путіна і Трапа, і там уже піде деталізація. Тим паче, що президент Зеленський буде знаходитися в США в найближчий час і окремо буде мати зустріч з членами», — додав Постернак.

Нагадаємо, 23 липня держсекретар США Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, після чого заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні. Водночас Рубіо попередив, що швидкого рішення не буде і для компромісу знадобляться нові ідеї та тривалі зусилля. За його словами, президент Дональд Трамп не відмовляється від спроб досягти миру. Держсекретар США наголосив на необхідності нових пропозицій, прийнятних для обох сторін.

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Зауважимо, за даними ЗМІ, наступного тижня президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США, де проведе зустріч із Трампом. Як повідомляють джерела, перед цим український лідер візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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