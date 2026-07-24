На Марсі відбувається щось дивне: вчені не можуть пояснити загадкові марсотруси

Марс / © Associated Press

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Науковці, які проаналізували дані місії NASA InSight, дійшли висновку, що не всі марсотруси мають однакове походження. Частину підземних поштовхів можна пояснити тектонічними процесами або падінням метеоритів, однак існує окрема група сейсмічних подій, природа яких поки залишається невідомою.

Про це стало відомо з нового дослідження, опублікованого на arXiv.

Під час роботи на Марсі апарат InSight зареєстрував понад дві тисячі сейсмічних подій. Їхня магнітуда переважно становила від 1,5 до 4,5, хоча найпотужніший зафіксований марсотрус S1222a сягнув магнітуди 4,7.

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Дослідники проаналізували спектральні характеристики сейсмічних сигналів — їхню амплітуду, тривалість, частотний склад, затухання високих частот і особливості поширення хвиль у корі та мантії Марса. Це дозволило їм запропонувати спрощену класифікацію марсотрусів за ймовірним джерелом їхнього виникнення.

До першої належать тектонічні марсотруси. Більшість із них походила з району розломів Борозни Цербера — одного з найактивніших регіонів Марса. На думку науковців, ці поштовхи пов’язані з геологічними процесами всередині планети.

Друга група охоплює події, спричинені падінням метеоритів. Частину таких ударів вдалося підтвердити завдяки орбітальним знімкам, на яких виявили нові кратери. Дослідники також припускають, що найпотужніший марсотрус, зареєстрований InSight, міг бути наслідком великого метеоритного удару, хоча остаточного підтвердження цього поки немає.

Найбільший інтерес викликала третя група — високочастотні марсотруси, які не вдалося віднести ні до тектонічних процесів, ні до падіння метеоритів. В дослідженні зазначається, що ці події мають спільні характеристики та, ймовірно, походять з одного району Марса, однак механізм їхнього виникнення поки невідомий.

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Дослідники також звернули увагу, що сигнали цих марсотрусів відрізняються від тих, які зазвичай спостерігають під час тектонічної активності. Це свідчить про те, що їх може спричиняти інший процес, який ще належить встановити.

Нагадаємо, через пів століття після історичної місії «Вікінг» науковці знову повернулися до одного з найгучніших питань космічних досліджень. Частина дослідників вважає, що апарати NASA могли зафіксувати ознаки життя на Марсі, однак тоді ці результати були відкинуті через іншу інтерпретацію даних.

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