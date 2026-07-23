Сатурн / © Associated Press

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Нижні шари атмосфери Сатурна можуть містити в собі величезні алмази, а в їх верхніх шарах йдуть алмазні дощі завдяки високому тиску і високій температурі надр планети.

Про це повідомляє spacedaily.

Як пояснюють учені, у верхніх шарах атмосфери на цих планетах нерідко відбуваються бурі, під час яких частина вуглеводнів перетворюються в графіт або сажу. Ця матерія «падає» в нижній частині атмосфери гігантів, де вона, під впливом особливої комбінації температур і тисків, перетворюється в мікроалмази і продовжує рухатися у напрямку до ядра гігантів.

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Тут вони розплавляються і перетворюються в рідину, частина якої може «спливти» у атмосферу і перетворитися на великі алмази, які мають шанс вирости завдяки новим додаванням з ядра планет.

Тому, вважають вчені, вуглеводневі небеса Сатурна можуть бути буквальноусіяні алмазами.

За словами Кевіна Бейтса з Лабораторії реактивного руху NASA, алмази, зокрема на Сатурні, падають донизу у вигляді дощу, а потім перетворюються на рідке море в гарячому ядрі планети.

Дослідники зазначаються, що є дві планети в Сонячній системі, де також ідуть дощі з алмазів, але на відміну від Сатурна, вони не залишаються завжди твердими. Це дві найдальші від Сонця планети — Уран і Нептун.

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Нагадаємо, вчені виявили, що магнітне поле Сатурна є асиметричним і зміщеним. Причиною можуть бути швидке обертання планети та вплив супутника Енцелада.

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