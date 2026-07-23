Лавров зажадав від США зупинити постачання зброї для України: відповідь Рубіо здивувала Кремль

Марко Рубіо / © Associated Press

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Очільник МЗС РФ Сергій Лавров на сьогоднішній зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо в Манілі наголосив, що Америка «має припинити озброювати Україну».

Пізніше, у розмові з пресою, Рубіо, коментуючи слова Лаврова, заявив, що США не надають зброю Україні, а продають її в рамках програми PURL через НАТО, передають «Новини.LIVE».

«Саме цим ми і займаємося, і щодо цього наша політика не змінилася», — наголосив держсекретар США.

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Щодо прогресу в питанні миру в Україні, Марко Рубіо сказав, що однієї зустрічі на Філіппінах було не достатньо, одна США готові «зіграти будь-яку позитивну роль, щоб покласти край війні».

«Для цього нам знадобиться щось, на що зможуть погодитися і Росія, і Україна. Президент США ясно дав зрозуміти, що ми готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни», — підсумував держсекретар США.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив про те, що США «готові втрутитися» у війну в Україні, коли з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди. Він акцентував, що Вашингтон готовий «відігравати будь-яку позитивну роль», аби закінчити війну.

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