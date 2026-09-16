Тренер, который радовался уничтожению россиянами квартиры Ястремской, получил строгое наказание

Владимир Одобашич (слева) / Instagram vladimir_odobasic_

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Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич, который радостно отреагировал на уничтожение российскими войсками квартиры семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской, получил строгое наказание за свой позорный поступок.

Одобашича лишили членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA), сообщается на официальном сайте организации.

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В профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась отметка: "Это членство приостановлено и больше не действует".

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Напомним, утром 12 сентября россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Одессе. В результате попадания была полностью уничтожена квартира, которая принадлежала семье Ястремской.

Даяна опубликовала на своей странице в Instagram видео последствий российских обстрелов. В частности, она показала разрушенную оккупантами квартиру своей семьи.

Под видео последствий атаки, которое опубликовала украинка, сербский тренер написал: "Браво, Россия". Затем он удалил свой комментарий, но скриншот удалось сохранить.

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич радовался уничтожению россиянами квартиры Ястремской

Отметим, что 26-летняя Ястремская является уроженкой Одессы и бывшей 21-й ракеткой мира. Сейчас она занимает 110-е место в рейтинге WTA. Ее самым большим достижением в карьере является выход в полуфинал Australian Open-2024.

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За свою профессиональную карьеру Даяна выиграла три титула WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.

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