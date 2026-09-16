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Тренер, который радовался уничтожению россиянами квартиры Ястремской, получил строгое наказание
Владимир Одобашич лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA).
Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич, который радостно отреагировал на уничтожение российскими войсками квартиры семьи украинской теннисистки Даяны Ястремской, получил строгое наказание за свой позорный поступок.
Одобашича лишили членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA), сообщается на официальном сайте организации.
В профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась отметка: "Это членство приостановлено и больше не действует".
Напомним, утром 12 сентября россияне нанесли удар ракетой по многоэтажке в Одессе. В результате попадания была полностью уничтожена квартира, которая принадлежала семье Ястремской.
Даяна опубликовала на своей странице в Instagram видео последствий российских обстрелов. В частности, она показала разрушенную оккупантами квартиру своей семьи.
Под видео последствий атаки, которое опубликовала украинка, сербский тренер написал: "Браво, Россия". Затем он удалил свой комментарий, но скриншот удалось сохранить.
Отметим, что 26-летняя Ястремская является уроженкой Одессы и бывшей 21-й ракеткой мира. Сейчас она занимает 110-е место в рейтинге WTA. Ее самым большим достижением в карьере является выход в полуфинал Australian Open-2024.
За свою профессиональную карьеру Даяна выиграла три титула WTA в одиночном разряде.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате российской атаки пострадал падел-клуб Свитолиной и Стаховского.