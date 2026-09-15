Украину накрывает необычная погодная аномалия: осень пойдет совсем не по плану, а зима удивит

Погода в Украине / © ТСН

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Первый снег в Киеве может задержаться до ноября, ведь осень 2026 года в Центральной и Восточной Европе может оказаться теплее климатической нормы.

Об этом свидетельствуют модели ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды).

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Устойчивые области высокого давления будут влиять на перемещение воздушных масс, поэтому проникновение холодного арктического воздуха в средние широты Европы будет затруднено.

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По модельным расчетам европейской службы мониторинга климата Copernicus Climate Change Service (C3S), средняя температура в сентябре и октябре в Центральной и Восточной Европе ожидается выше нормы.

Это может повлиять на сроки прихода настоящего осеннего холода в Украине. В частности, в Киеве первые стойкие заморозки и снег прогнозируются позже обычного.

Когда в Киеве ждут первые заморозки

В начале осени теплая погода может задержаться. По приведенным модельным расчетам, стойкие ночные заморозки в столице наиболее вероятны ближе к третьей декаде октября.

В то же время говорить о полноценной зимней погоде в октябре нет оснований. Вероятность снега в Киеве и области в течение этого месяца остается низкой.

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Модельные расчеты ECMWF указывают, что наиболее вероятный период для мокрого снега в Киеве и области — ноябрь. В настоящее время атлантические циклоны могут начать вытеснять теплые воздушные массы.

Первый снег при этом не обязательно означает начало устойчивой зимы. Из-за еще относительно теплой земной поверхности снежный покров может быстро таять.

Что происходит с климатом Европы

Общая картина согласуется с данными европейского мониторинга климата. Copernicus Climate Change Service вместе со Всемирной метеорологической организацией подготовили отчет European State of the Climate 2025, в котором проанализировали климатические условия Европы, ключевые явления погоды и их последствия.

В отчете рассматриваются, в частности, долгосрочные изменения температуры, осадков, состояния ледников, морей и других компонентов климатической системы. Исследователи также оценивают, как изменяются ключевые климатические показатели и какие последствия это имеет для Европы.

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Для текущей осени важным фактором характер атмосферной циркуляции. Субтропический гребень высокого давления может препятствовать проникновению холодного арктического воздуха далеко на юг, поддерживая более высокие температуры в средних широтах.

А что с Эль-Ниньо

Напомним, Эль-Ниньо — это природное климатическое явление, связанное с периодическим потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Оно способно влиять на атмосферную циркуляцию и погоду в разных регионах мира.

В то же время, не стоит автоматически объяснять теплую осень в Европе только Эль-Ниньо. Европейская погода формируется под влиянием многих факторов, в частности, атмосферной циркуляции над Атлантикой и Европой, температуры океанов, распределения областей высокого и низкого давления и других процессов.

Поэтому для прогноза погоды в Украине на ближайшие недели важнее непосредственные модельные расчеты атмосферной циркуляции, а не сам факт наличия или отсутствия Эль-Ниньо.

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