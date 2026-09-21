Положите это в ящик с картофелем — и он пролежит до весны: простой секрет долгого хранения

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Проросший, мягкий или зеленый картофель — распространенная проблема на кухне, из-за которой овощи часто попадают в мусорку. Однако существует простой и доступный кулинарный лайфхак, который поможет сохранить корнеплоды свежими, твердыми и без ростков в течение длительного времени.

Об этом пишет Эgeszsegkalauz.

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Картофель может сохранять свою жесткость и хороший вкус в течение месяцев, если его хранить при правильных условиях. Если хранить картофель в слишком теплом месте, прорастание можно ускорить. Картофель легче гниет во влажной среде и может зеленеть под воздействием света. Поэтому длительный срок хранения зависит от соблюдения нескольких небольших правил.

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Старая бытовая практика состоит в том, чтобы положить три-пять сушеных лавровых листьев между картофелем. Для меньшего количества может быть достаточно трех листьев, но в большем ящике их можно разместить в нескольких местах, чтобы они были не только в верхнем слое.

Лавровые листья содержат натуральные эфирные масла, которые, как говорят, обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Ароматические соединения медленного высвобождения могут создавать менее благоприятную среду для некоторых микроорганизмов и мелких вредителей. Листья также могут помочь замедлить прорастание.

Кроме того, если положить одно-два свежих яблока в ящик или бумажный мешок с картофелем, он будет храниться значительно дольше. Дело в том, что яблоки естественным образом выделяют этилен — газ, который в незначительных концентрациях замедляет процесс прорастания картофеля и помогает ему оставаться плотным и сочным.

Однако особое внимание следует обратить на состояние плодов. Поврежденные или перезрелые яблоки могут быстро размякнуть и сгнить, что может привести к попаданию влаги, неприятным запахам и микроорганизмам, способствующим порче картофеля. Поэтому регулярно проверяйте яблоки и удаляйте их с первыми признаками проблемы.

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Лук — не лучший сосед для картофеля

Хотя яблоки могут быть полезны при определенных обстоятельствах, лук лучше держать подальше от картофеля. Хотя эти два овоща часто кладут в одну корзину или отделение во многих домохозяйствах, это не рекомендуется для продолжительного хранения.

Лук может выделять влагу и различные газы, которые могут отрицательно повлиять на состояние рядом лежащего картофеля. Это может привести к его прорастанию или более быстрой порче. Если у вас нет отдельного помещения, по крайней мере, храните овощи в отдельных ящиках, на разумном расстоянии друг от друга.

Хранить лук отдельно особенно важно во сарае амбаре или подвале. Если циркуляция воздуха низкая, выделяемая овощами влага может легко застаиваться, что может сократить срок годности обоих продуктов.

Раньше мы писали, какой самый лучший сорт картофеля.

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