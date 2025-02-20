У Німеччині зробили заяву про легітимність Зеленського

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що український президент Володимир Зеленський був обраний легітимно. Чого не скажеш про "фюрера" РФ Володимира Путіна.

Про це німецький політик заявив у соцмережі Х.

"Понад 1000 днів український народ захищає від загарбницької війни Росії. Україна також відстоює цінності демократії та свободи, які відстоюють Європа та Америка", - наголосив Мерц.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про рейтинг українського лідера, політик зауважив, що Зеленський та російський диктатор Путін дуже різні.

"Чи не найголовнішою відмінністю є те, що український президент був демократично легітимізовано, а російського президента залишається при владі шляхом фіктивних виборів. Ми на боці демократії. Ми на боці України. Тільки з цією ясністю можна закінчити цю жахливу війну", - заявив Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", оскільки в країні через воєнний стан не відбулися вибори 2024 року.

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