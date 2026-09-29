Кури погано несуться восени: що додати до раціону, щоб було більше яєць

Чим годувати курей восени, щоб добре неслися / © pexels.com

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Скорочення світлового дня, похолодання та линька впливають на організм несучок. Водночас важливу роль відіграє харчування. Восени курям потрібно достатньо енергії, білка та мінеральних речовин, тому звичного зерна може бути недостатньо.

Чому кури восени починають гірше нестися

З настанням холодів організм птиці перебудовується. Частина енергії, яка в теплу пору року могла витрачатися на утворення яєць, тепер необхідна для підтримання нормального стану організму.

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До того ж восени у багатьох курей починається линька. На формування нового пір’я потрібні поживні речовини, зокрема білок. Саме тому в цей період особливо важливо стежити, щоб раціон несучок залишався повноцінним.

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Не менш важливий і світловий день. Восени він швидко скорочується, що природним чином впливає на яйцекладку. Тому навіть правильно підібраний корм не завжди може повністю компенсувати сезонне зниження несучості.

Що давати курям восени, щоб вони краще неслися

Основою харчування має залишатися збалансований корм для курей-несучок. Якщо ж господар самостійно складає раціон птиці, важливо подбати не лише про зерно, а й про інші поживні компоненти.

Пшениця, кукурудза, овес і ячмінь забезпечують птицю енергією. Частину зерна можна давати ввечері — воно довше перетравлюється, що особливо актуально з настанням прохолодних ночей.

Восени також варто використовувати сезонні овочі. Курям можна давати подрібнені гарбуз, моркву, кабачки, буряк або капусту. Коли свіжої трави стає мало, її частково замінюють заздалегідь заготовленою сушеною зеленню.

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Два важливі компоненти — білок і кальцій

Якщо кури стали гірше нестися, особливу увагу варто звернути на наявність у раціоні білка. Він необхідний як для формування яйця, так і для відновлення пір’я під час линьки.

Джерелами білка можуть бути повнораціонний комбікорм для несучок, а також відповідні білкові добавки — наприклад, макуха чи шрот. Важливо, щоб додаткові продукти не витісняли основний збалансований корм.

Другий важливий компонент — кальцій. Несучки витрачають його на формування шкаралупи, тому джерело кальцію має бути доступним регулярно. Для цього використовують кормовий вапняк або подрібнений черепашник.

Якщо кури отримують ціле зерно, їм також потрібен спеціальний грит або дрібний гравій, який допомагає птиці перетравлювати корм.

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Про воду теж не можна забувати

Восени потреба курей у воді нікуди не зникає. У поїлках постійно має бути свіжа та чиста вода.

Це особливо легко проґавити після завершення літньої спеки. Однак недостатнє споживання води також може позначитися на кількості яєць.

Не варто й намагатися компенсувати зниження несучості великою кількістю калорійної їжі. Надлишок кукурудзи, хліба та інших подібних продуктів не гарантує більшої кількості яєць. Навпаки, перегодовування може сприяти набору зайвої ваги, що не йде несучкам на користь.

Найкращий підхід восени — різноманітний і збалансований раціон: повноцінний корм, помірна кількість зерна, овочі та зелень як доповнення, достатньо білка й кальцію та постійний доступ до чистої води.

FAQ

Чому кури не несуться восени?

Восени кури можуть нести менше яєць через скорочення світлового дня, похолодання та сезонну линьку. Додатково на несучість впливає харчування: нестача білка, кальцію та інших необхідних поживних речовин може погіршити ситуацію.

Чим годувати курей, щоб вони добре неслися?

Основою раціону несучок має бути збалансований корм, який забезпечує птицю необхідними поживними речовинами. Як доповнення можна давати пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу, сезонні овочі та зелень. Важливо також забезпечити достатню кількість білка, окреме джерело кальцію та постійний доступ до чистої води.

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